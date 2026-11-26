Heiß ging es in den vergangenen Tagen und Wochen in der deutschen Metallbranche her. Nach den größten Warnstreiks der Gewerkschaft IG Metall seit Jahren haben sich Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite aber doch zu einem Kompromiss durchringen können.
Betroffen sind zunächst rund 1,7 Millionen Beschäftigte in den Tarifgebieten Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Insgesamt soll die Einigung auf rund 3,7 Millionen Beschäftigte der Branche übertragen werden. Hier sind die wichtigsten Punkte:
Den Gesprächen waren die schärfsten Warnstreiks seit vielen Jahren vorausgegangen, mit denen die Gewerkschaft den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen wollte. Laut IG Metall haben an den Aktionen, die zunächst über mehrere Stunden und dann ganze Tage lang dauerten, mehr als 950.000 Menschen teilgenommen. An die Teilnehmer der erstmals seit acht Jahren eingesetzten 24-Stunden-Warnstreiks zahlte die Gewerkschaft sogar Streikgeld.
Vorerst Frieden, die nächsten Kämpfe stehen aber bevor
Mit dem Abschluss von Mannheim sind zentrale Bereiche der deutschen Industrie zunächst befriedet, wenn der Pilotvertrag auf die übrigen Tarifgebiete übertragen wird. An vielen Stellen besteht aber weiterer Gesprächsbedarf. Unter anderem hat der Automobil-Konzern Mercedes-Benz geringere Arbeitskosten und eine Abkehr von der 35-Stunden-Woche verlangt.
Harte Auseinandersetzungen stehen zudem beim Volkswagen-Konzern an, wo seit dieser Woche über den Haustarif gesprochen wird. Europas größter Autobauer hat bei der Kernmarke mit hohen Kosten zu kämpfen und will weitreichende Sparmaßnahmen durchzusetzen. Die VW-Führung hat daher zehn Tarifverträge für die rund 120.000 Beschäftigten gekündigt. Das Management verlangt Nullrunden und unbezahlte Mehrarbeit bei entsprechender Auftragslage. Warnstreiks bei VW im neuen Jahr scheinen nach einer ersten frostigen Runde in Emden fast unvermeidlich zu sein.
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