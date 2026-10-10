Unwetter-Chaos in Italien: Autos ins Meer gespült

Der Leiter des sizilianischen Zivilschutzes, Salvatore Cocina, sprach von einem nahezu beispiellosen Ereignis für die Mittelmeerinsel. Die Stärke des Wirbelsturms sei mit einem Tornado vergleichbar gewesen, wie man ihn aus den USA kenne. Cocina verwies zudem auf den Zusammenhang zwischen der Klimakrise und der zunehmenden Bedeutung extremer Wetterereignisse. Nach einem ungewöhnlich heißen Sommer hatte der Zivilschutz bereits Anfang September vor möglichen Extremwetterlagen im Herbst gewarnt. Siziliens Regionalpräsident Renato Schifani kündigte Sondermittel zur Bewältigung der Schäden an.