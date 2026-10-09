Doppelter Tornado verwüstet die Insel Sizilien

Auf der Insel Sizilien wurden mehrere Gebäude, Autos und landwirtschaftliche Flächen beschädigt. Besonders betroffen war eine Schule in Marsala, an der mehrere Menschen leicht verletzt wurden. Im benachbarten Petrosino wurde ein Auto von einem der Wirbel erfasst und in eine Schlucht geschleudert. Die beiden Insassen wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Wasserhosen hatten sich über dem Meer gebildet und erreichten anschließend die Küsten.