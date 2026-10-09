Mehrere Verletzte
Doppelter Tornado verwüstet die Insel Sizilien
In mehreren Teilen Italiens haben heftige Unwetter getobt. Freitagfrüh haben zwei Wasserhosen die Gegend um die sizilianische Hafenstadt Marsala verwüstet und sind anschließend ins Landesinnere weitergezogen. Mehrere Menschen wurden verletzt.
Auf der Insel Sizilien wurden mehrere Gebäude, Autos und landwirtschaftliche Flächen beschädigt. Besonders betroffen war eine Schule in Marsala, an der mehrere Menschen leicht verletzt wurden. Im benachbarten Petrosino wurde ein Auto von einem der Wirbel erfasst und in eine Schlucht geschleudert. Die beiden Insassen wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Wasserhosen hatten sich über dem Meer gebildet und erreichten anschließend die Küsten.
Auch die Urlaubsinsel Ischia im Golf von Neapel, Neapel und die umliegende Provinz sowie Norditalien waren von Unwettern betroffen. Auf Ischia führten Überschwemmungen und kleinere Erdrutsche zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen. Zeitweise fiel die gesamte Telekommunikation aus. Tausende Menschen konnten mehr als zwei Stunden lang weder telefonieren noch auf digitale Dienste zugreifen.
Hier sehen Sie eine Aufnahme aus Marsala:
In der Hafenstadt Pozzuoli brach in der Nacht auf Freitag eine Wand eines Supermarkts zusammen. In Neapel kam es zu Überschwemmungen. In der Lombardei brach ein heftiges Gewitter mit Hagel und starken Windböen aus. Straßen und Keller wurden überflutet, stellenweise stand das Wasser bis zu 30 Zentimeter hoch. Umgestürzte Bäume beschädigten geparkte Autos.
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