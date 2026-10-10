It doesn't get any stranger than this
Thanks to donations, “RaBatman” even turned a profit
The goal was reached long ago, but donations continue to pour in for the 23-year-old from Linz who, as a Billa cashier, handed out discounts on his own initiative, causing about 25,700 euros in losses. Currently, the crowdfunding initiative launched by Patrick Frewein from Waidhofen/Ybbs (Lower Austria) has already raised more than 32,000 euros from about 2,200 donors.
“I’ve already gotten in touch with the cashier’s legal representatives. Of course, the man will receive the entire amount that’s been donated. He has to pay back 25,700 euros anyway. The rest is to go to him,” says initiator Frewein, who wants to help the Upper Austrian “Robin Hood” out of a tight spot. But the matter isn’t quite that clear-cut.
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