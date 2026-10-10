Die vier größten Baustellen der Stadtregierung

Bedrohliche Szenen am Hauptbahnhof, Verkehrschaos in weiten Teilen der Stadt. Zweieinhalb Jahre vor der nächsten Wahl sind das nur die größten Aufreger-Themen, mit denen die Stadtregierung zu tun hat. In einer Klausur legten die Spitzen der Stadt die Schwerpunkte für die nächsten Monate und Jahre fest. Die „Krone“ kennt die größten Baustellen für die fünf Politiker.