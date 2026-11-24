Rettung und Notarzt waren vor Ort und lieferten den Mann in das Unfallkrankenhaus ein. Laut Polizei ist die 19-jährige Abtenauerin leicht verletzt. Die A10 war in Fahrtrichtung Villach zum Zeitpunkt der Bergung für eine Stunde gesperrt. Was feststeht: Die Unfallverursacherin war nicht alkoholisiert.