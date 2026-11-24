Eine erst 19-jährige Autolenkerin kollidierte am Montagabend auf der A10 bei Hallein mit dem Pkw eines 63-Jährigen. Sein Fahrzeug überschlug sich daraufhin mehrmals. Der verunfallte Tennengauer wurde in das Unfallkrankenhaus eingeliefert – näheres zu seinem Zustand ist vorerst nicht bekannt.
Der schwere Unfall ereignete sich um 19.20 Uhr auf der Tauernautobahn. Aus unbekannter Ursache rammte die 19-jährige Probescheinlenkerin mit ihrem Fahrzeug ein vor ihr fahrendes Auto. Daraufhin überschlug sich dieses, worin der 63-jährige Tennengauer saß.
Rettung und Notarzt waren vor Ort und lieferten den Mann in das Unfallkrankenhaus ein. Laut Polizei ist die 19-jährige Abtenauerin leicht verletzt. Die A10 war in Fahrtrichtung Villach zum Zeitpunkt der Bergung für eine Stunde gesperrt. Was feststeht: Die Unfallverursacherin war nicht alkoholisiert.
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