Besonders vom Flachgau bis in den Tennengau soll es bis ins Tal schneien, weil es dort kälter ist als im Innergebirg. Im Norden sind fünf bis 15 Zentimeter möglich. In den Bergregionen kann es in den Tälern hingegen auch regnen, auf den Hängen dürfte aber eine weiße Pracht entstehen. Das freut die Touristiker, denn am Wochenende starten viele Skigebiete in die Wintersaison, und dazu passt eine Landschaft im weißen Kleid besser als rein beschneite Bänder.