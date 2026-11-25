Bis zu 15 Zentimeter Neuschnee werden im Norden, vom Tennengau bis in den Flachgau, erwartet. Im Innergebirg kann es auch teils Regen sein. Auf den Bergen soll es aber auf jeden Fall weiß werden und auch die künstliche Pistenbeschneiung läuft auf Hochtouren.
Die Salzburger sollten sich darauf einstellen, dass es am Donnerstag auf den Straßen glatt und schneebedeckt sein kann“, sagt Claudia Riedl, Meteorologin der Geosphere Austria. Morgen soll der erste Schnee bis in die Niederungen fallen. Südlich des Alpenhauptkamms ziehen die Wolken schon am Mittwoch an die Berge heran und erreichen in der Nacht auf Donnerstag das Bundesland. „In Salzburg liegt bereits polare Kaltluft. Wenn die Front aus dem Süden diese erreicht, beginnt es zu schneien“, erklärt die Meteorologin.
Besonders vom Flachgau bis in den Tennengau soll es bis ins Tal schneien, weil es dort kälter ist als im Innergebirg. Im Norden sind fünf bis 15 Zentimeter möglich. In den Bergregionen kann es in den Tälern hingegen auch regnen, auf den Hängen dürfte aber eine weiße Pracht entstehen. Das freut die Touristiker, denn am Wochenende starten viele Skigebiete in die Wintersaison, und dazu passt eine Landschaft im weißen Kleid besser als rein beschneite Bänder.
Die derzeit kalten Temperaturen sind ideal, um Kunstschnee zu erzeugen, das bleibt auch in den kommenden Tagen gut möglich. Nächste Woche könnte es dann milder werden.
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