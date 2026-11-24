Kennzeichentafel gemerkt

Dieser ging die Treppen hinunter und ergriff zunächst zu Fuß die Flucht. Doch eine dritte Person befand sich ebenfalls im Haus – der 64-jährige Sohn der Pensionistin verfolgte den Mann und beobachtete, wie er bei einem Parkplatz in ein Auto mit ungarischem Kennzeichen stieg und davonfuhr. Dieses merkte sich der Salzburger genau und erstattete Anzeige bei der Polizei.