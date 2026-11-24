Nach einem Spaziergang am Montagnachmittag in Lofer, kehrte eine 90-Jährige in ihr Haus zurück. Dort angekommen stieß sie plötzlich auf einen fremden Mann. Der Einbrecher ergriff sofort die Flucht – doch eine dritte Person im Haus konnte ihn überführen ...
So leicht ist der Einbrecher der Familie nicht davongekommen! Nachdem die 90-jährige Pensionistin von ihrem Spaziergang in Lofer zurückgekehrt war, begegnete ihr auf den Stufen im Einfamilienhaus plötzlich ein fremder Mann, der sich Zugang zum unversperrten Haus verschafft hatte.
Kennzeichentafel gemerkt
Dieser ging die Treppen hinunter und ergriff zunächst zu Fuß die Flucht. Doch eine dritte Person befand sich ebenfalls im Haus – der 64-jährige Sohn der Pensionistin verfolgte den Mann und beobachtete, wie er bei einem Parkplatz in ein Auto mit ungarischem Kennzeichen stieg und davonfuhr. Dieses merkte sich der Salzburger genau und erstattete Anzeige bei der Polizei.
Zudem fiel ihm nach der Flucht des Einbrechers auf, dass dieser eine geringe Menge Bargeld aus einer Geldbörse gestohlen hatte. Der Verdächtige wurde nur kurze Zeit später in St. Johann in Tirol festgenommen. Bei dem mutmaßlichen Einbrecher handelte es sich um einen 27-jährigen Rumänen, der Fahrer war ebenfalls Rumäne (39).
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