Wärmebildkamera fand Cody

Um 14 Uhr wählte die Salzburgerin den Notruf. Die Einsatzleiterin schickte daraufhin einen fünfköpfigen Suchtrupp los. Sechs Stunden lang lief die Suche nach dem verstummten Vierbeiner. Doch auch dies blieb ohne Erfolg. Letztlich konnte die eingesetzte Wärmebilddrohne Grund zur Hoffnung geben: Das Gerät konnte die Inversionsnebelschicht zwischen 1000 und 1200 Metern überwinden und den Vierbeiner dann in 1190 Höhenmetern im Graben des Kothbergriedlbachs östlich unterhalb der Rotofen-Diensthütte per Wärmebild orten.