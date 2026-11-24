Was für Horror-Stunden für ein Frauchen aus Salzburg! Die Hundebesitzerin war im östlichen Lattengebirge auf dem Weg zur Steinernen Agnes. Irgendwann verlor sie ihren Vierbeiner aus den Augen. Drei Stunden lang suchte sie verzweifelt nach „Cody“, dann rief sie die Bergrettung ...
Das besorgte Frauchen suchte am Sonntag zunächst drei Stunden lang in der eisigen Kälte nach ihrem verschwundenen Australian Shepherd. Der Hund machte anfangs noch mit Bellen auf sich aufmerksam, bis er irgendwann verstummte ...
Wärmebildkamera fand Cody
Um 14 Uhr wählte die Salzburgerin den Notruf. Die Einsatzleiterin schickte daraufhin einen fünfköpfigen Suchtrupp los. Sechs Stunden lang lief die Suche nach dem verstummten Vierbeiner. Doch auch dies blieb ohne Erfolg. Letztlich konnte die eingesetzte Wärmebilddrohne Grund zur Hoffnung geben: Das Gerät konnte die Inversionsnebelschicht zwischen 1000 und 1200 Metern überwinden und den Vierbeiner dann in 1190 Höhenmetern im Graben des Kothbergriedlbachs östlich unterhalb der Rotofen-Diensthütte per Wärmebild orten.
Die Bergwacht konnte Hündin Cody mit Leckerlis und wohlwollenden Worten so weit zu motivieren, dass sie seilgesichert ins Tal geführt und wieder mit der erleichterten Besitzerin zusammengebracht werden konnte.
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