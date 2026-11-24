30 abgeschossene Biber pro Jahr: Diese Zahl hat das Land Salzburg nun beschlossen. Bisher waren es 15 der heimischen Nager. Als Grund gibt das Land Salzburg den Schutz vor Hochwasser und die Landwirtschaft an. In Kraft treten soll die Verordnung ab 2027.
Die Biberpopulation wächst und damit steigen die Konflikte mit der Landwirtschaft und dem Hochwasserschutz, so das Land Salzburg. Deshalb soll nun die Biber-Verordnung für die Jahre 2027 und 2028 erweitert werden. Diese soll den Abschuss von bis zu 30 Bibern jährlich erlauben.
Gleichzeitig soll der Erhaltungszustand der Biberpopulation – momentan sind es 450 – gewahrt bleiben. Zudem werden die Gebiete, in denen die Nager entnommen werden können, von sechs auf 14 erweitert. Die erweiterte Verordnung geht jetzt in Begutachtung.
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