Die jährlichen Bonuszahlungen an die Vorstände der Salzburg AG in der Höhe von 90.000 Euro haben 2018 in der Obuskrise viel Staub aufgewirbelt. Die damaligen Vorstände verzichteten daraufhin auf einen Teil ihres Bonus spendeten diesen. Danach wurden die Kriterien geändert und leistungsbezogene Sonderzahlung als Gehaltsbestandteil eingeführt. Wie eine Landtagsanfrage der KPÖ ergeben hat, sind in den vergangenen fünf Jahren diese Boni in der Höhe von gesamt mehr als 180.000 Euro auch ausbezahlt worden.