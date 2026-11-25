Bei der Salzburg AG gibt es jährlich weiterhin üppige Zusatzzahlungen. Neben den Vorständen werden auch zwei Drittel der Mitarbeiter mit 4700 Euro brutto belohnt. In den vergangenen Jahren macht das Energieunternehmen dennoch satte Gewinne.
Die jährlichen Bonuszahlungen an die Vorstände der Salzburg AG in der Höhe von 90.000 Euro haben 2018 in der Obuskrise viel Staub aufgewirbelt. Die damaligen Vorstände verzichteten daraufhin auf einen Teil ihres Bonus spendeten diesen. Danach wurden die Kriterien geändert und leistungsbezogene Sonderzahlung als Gehaltsbestandteil eingeführt. Wie eine Landtagsanfrage der KPÖ ergeben hat, sind in den vergangenen fünf Jahren diese Boni in der Höhe von gesamt mehr als 180.000 Euro auch ausbezahlt worden.
„Als öffentliches Unternehmen sollte die Salzburg AG leistbaren Strom, Wasser und Heizen anbieten, nicht ihre Vorstände reich machen“, sagt KPÖ-Klubobfrau Natalie Hangöbl und fügt hinzu: „Damit verdienen sie sogar mehr als die Landeshauptfrau. Den Preis zahlen die Salzburger bei den hohen Energiekosten.“ Doch nicht nur die Vorstände erhalten Zusatzzahlungen: 1700 der rund 2700 Mitarbeiter des Unternehmens bekommen ebenfalls eine jährliche Belohnung. Diese beträgt im Schnitt 4508 Euro. Das entspricht Gesamtkosten von mehr als 7,6 Millionen Euro.
Im vergangenen Jahr erzielte das Salzburger Energieunternehmen einen Gewinn von 157 Millionen Euro vor Steuern. 41 Millionen Euro wanderten als Dividenden an die Eigentümer. Diese sind das Land Salzburg, die Stadt Salzburg und auch die Energie AG aus Oberösterreich.
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