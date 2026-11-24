Eine Pensionistin (79) war am Montagabend mit ihrem Auto von der B162 von Fischbach kommend in Richtung Abtenau unterwegs. Dabei fuhr sie Richtung Schutzweg, welchen gerade ein 66-Jähriger überquerte. Sie bremste nicht ab und kollidierte mit dem Fußgänger.
Verletzt musste der Abtenauer mit dem Hubschrauber in das Uniklinikum Salzburg geflogen werden. Genaueres zum Unfallhergang ist bisher nicht bekannt. Die 79-jährige Lenkerin war nicht alkoholisiert.
Der Unfall ereignete sich am Montagabend kurz nach 18 Uhr, wie die Polizei in einer Aussendung informierte.
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