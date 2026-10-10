Der „RaBatman“ machte dank Spenden sogar ein Plus

„Ich habe mich bereits mit der Rechtsvertretung des Kassierers in Verbindung gesetzt. Natürlich bekommt der Mann die gesamte Summe, die nun gespendet wird. 25.700 Euro muss er sowieso zurückzahlen. Der Rest soll ihm bleiben“, lautet der Plan von Initiator Frewein, der dem oberösterreichischen „Robin Hood“ aus der Patsche helfen will. Doch so klar ist die Sache nicht.