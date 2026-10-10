Der „RaBatman“ machte dank Spenden sogar ein Plus

Das Ziel ist schon lange erreicht, doch es trudeln weiter Spenden ein für jenen Linzer (23), der als Billa-Kassierer freihändig Rabatte vergab und so rund 25.700 Euro Schaden anrichtete. Aktuell hat die Crowdfunding-Initiative von Patrick Frewein aus Waidhofen/Ybbs (Niederösterreich) durch etwa 2200 Spender schon mehr als 32.000 Euro eingenommen.
„Ich habe mich bereits mit der Rechtsvertretung des Kassierers in Verbindung gesetzt. Natürlich bekommt der Mann die gesamte Summe, die nun gespendet wird. 25.700 Euro muss er sowieso zurückzahlen. Der Rest soll ihm bleiben“, lautet der Plan von Initiator Frewein, der dem oberösterreichischen „Robin Hood“ aus der Patsche helfen will. Doch so klar ist die Sache nicht.
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