Helene Fischer kommt zu Silbereisens Jubiläumsshow

Die Show „10 Jahre Schlagerbooom – Alles funkelt! Alles glitzert!“ läuft am Samstag, 17. Oktober, in ORF 2 (20.15 Uhr) und ist dann auf ORF On abrufbar. Angekündigt werden auch Maite Kelly, DJ Ötzi, Blümchen, Santiano, Unheilig, Kerstin Ott, Andreas Gabalier und Cindy aus Marzahn sowie zahlreiche weitere Stars. Auf Helene Fischer als besonderen Stargast dürfen sich Fans unter anderem freuen.