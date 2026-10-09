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Helene Fischer kommt zu Silbereisens Jubiläumsshow

Society International
09.10.2026 14:51
Schlagerkönigin Helene Fischer wird bei Florian Silbereisens Jubiläumsshow auftreten.
Schlagerkönigin Helene Fischer wird bei Florian Silbereisens Jubiläumsshow auftreten.(Bild: APA/dpa/Hendrik Schmidt)
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Von krone.at

Helene Fischer ist bei der Jubiläumsausgabe von Florian Silbereisens Show „Schlagerbooom“ dabei. Zum zehnjährigen Bestehen der Sendung gratulieren außerdem Roland Kaiser, Andrea Berg, Howard Carpendale und Dieter Bohlen, wie die zuständige Produktionsfirma mitteilte.

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Die Show „10 Jahre Schlagerbooom – Alles funkelt! Alles glitzert!“ läuft am Samstag, 17. Oktober, in ORF 2 (20.15 Uhr) und ist dann auf ORF On abrufbar. Angekündigt werden auch Maite Kelly, DJ Ötzi, Blümchen, Santiano, Unheilig, Kerstin Ott, Andreas Gabalier und Cindy aus Marzahn sowie zahlreiche weitere Stars. Auf Helene Fischer als besonderen Stargast dürfen sich Fans unter anderem freuen.

Helene Fischer und Florian Silbereisen verstehen sich noch immer gut.
Helene Fischer und Florian Silbereisen verstehen sich noch immer gut.(Bild: APA-Images / dpa / Jens Kalaene)

Die Macher weisen jedoch darauf hin, dass sich Programm und Besetzung noch ändern können. Gefeiert wird über rund drei Stunden in der Dortmunder Westfalenhalle, erwartet werden laut Ankündigung mehr als 20.000 Fans.

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Fischer und Silbereisen waren mehrere Jahre lang ein Paar und gaben 2018 ihre Trennung bekannt. Seither ist Helene Fischer mit Luftakrobat Thomas Seitel zusammen, das Paar hat zwei Kinder. Auf der Bühne standen Silbereisen und Fischer trotz Trennung immer wieder gemeinsam.

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