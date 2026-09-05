Helene Fischer narrt alle mit ihrem Outfit

Helene Fischer sorgte bei der Verleihung der Goldenen Henne mit einem schwarzen Glamour-Look für eine Überraschung. Denn als sie vor der Gala auf Instagram ein Foto ihres Outfits postete, sah es aus, wie ein dramatisches Kleid. Erst beim Auftritt zeigte sich dann, dass ihre Fan einer optischen Täuschung aufgesessen waren.
Auf einem Instagram-Foto wirkt ihr schwarzer Look wie ein elegantes Kleid mit tiefem V-Ausschnitt und Meerjungfrauen-Silhouette. Doch der Schein trügt.
Auf Instagram sieht alles nach Kleid aus
Das Bandeau-Top im Anzugstil mit tiefem Ausschnitt und Reverskragen geht auf den ersten Blick in einen langen Rock über. Dazu posiert die Sängerin mit leicht überkreuzten Beinen auf einem üppigen Blumenteppich. Fertig ist die Illusion: Man könnte meinen, sie trägt ein dramatisches Kleid, vermutlich mit Beinschlitz. Auch ihre Bildunterschrift macht neugierig. „Bis gleich bei der Henne“, schreibt Fischer zu ihrem Outfit.
Auf dem Instagram-Foto wirkt Helene Fischers schwarzer Zweiteiler wie ein elegantes Kleid. Erst bei ihrem Auftritt wird deutlich, was es war:
Die Hose ist der eigentliche Hingucker
Bei ihrem Auftritt wurde dann aber klar: Helene Fischer trug keinen Einteiler, sondern einen zweiteiligen Look. Das schwarze Bandeau-Top kombinierte sie mit einer weit geschnittenen, langen Schlaghose.
Eine clevere Modewahl für einen Abend, an dem die Sängerin ohnehin alle Blicke auf sich zog. Mit „Heute Nacht“ und „An meiner Seite“ begeisterte sie das Publikum und nahm ihren neunten Henne-Ehrenpreis „Millennium Entertainment“ mit nach Hause.
So oft wie Fischer hat noch niemand die Auszeichnung erhalten.
Fans sind hin und weg
Unter ihrem Instagram-Posting hagelte es Komplimente. „Du warst heute die schönste Henne im ganzen Saal“, schrieb ein Fan. Ein anderer schwärmte: „Wie immer wunderschön.“ Und eine Nutzerin brachte es auf den Punkt: „Wie Guuuut kann Frau aussehen??“ Bei so viel Begeisterung dürfte die zehnte Goldene Henne für Helene Fischer wohl nur noch eine Frage der Zeit sein.
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