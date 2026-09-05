Helene Fischer narrt alle mit ihrem Outfit

Auf Instagram sieht alles nach Kleid aus

Das Bandeau-Top im Anzugstil mit tiefem Ausschnitt und Reverskragen geht auf den ersten Blick in einen langen Rock über. Dazu posiert die Sängerin mit leicht überkreuzten Beinen auf einem üppigen Blumenteppich. Fertig ist die Illusion: Man könnte meinen, sie trägt ein dramatisches Kleid, vermutlich mit Beinschlitz. Auch ihre Bildunterschrift macht neugierig. „Bis gleich bei der Henne“, schreibt Fischer zu ihrem Outfit.