Helene Fischer veröffentlicht neue Single

Fischer ist für außergewöhnliche Bühneninszenierungen bekannt und hat bereits mit dem „Cirque du Soleil“ zusammengearbeitet. Und sie ist eine der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Musikerinnen überhaupt. Mit ihrer Tournee besiegelte die zweifache Mutter die endgültige Rückkehr aus der Babypause. Außerdem feiert sie in diesem Jahr Jubiläum: Zu 20 Jahren auf der Bühne widmete die Deutsche Post ihr sogar eine Sonderbriefmarke.