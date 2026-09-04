Helene Fischer veröffentlicht neue Single

Neues von Helene Fischer: Der Schlager-Star hat eine neue Single herausgebracht. „An meiner Seite“ ist die zweite Auskopplung nach dem Song „Heute Nacht“ aus dem neuen Studioalbum der 42-Jährigen, das demnächst erscheinen soll.
Fischer-Fans kennen das Lied schon von der großen Stadiontour im Sommer. Zu den 15 Konzerten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden waren knapp 750.000 Fans gekommen.
Akrobatikauftritt mit Partner Thomas
Damals performte die Sängerin den Song gemeinsam mit ihrem Partner Thomas, mit dem sie zwei Kinder hat. Das Paar wirbelte dabei in silbernen Glitzeroutfits und in schwindelerregender Höhe über dem Publikum.
Hier können Sie das offizielle Video zu der neuen Single sehen:
„Wir sind die perfekte Synergie, wenn die ganze Welt in Trümmern liegt“, singt sie darin. Oder „Du bist meine Fackel in dem Wind.“ Im Refrain dann geht es so: „Tag und Nacht, Du bist an meiner Seite. Stark und schwach, Du stehst an meiner Seite.“
Mehr als 20 Millionen Mal sind Szenen aus diesen Auftritten in sozialen Netzwerken angeklickt worden, wie die Plattenfirma mitteilt. Aus dem gemeinsamen Auftritt beim Konzert in Wien ist nun das Musikvideo geworden.
Fischer ist für außergewöhnliche Bühneninszenierungen bekannt und hat bereits mit dem „Cirque du Soleil“ zusammengearbeitet. Und sie ist eine der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Musikerinnen überhaupt. Mit ihrer Tournee besiegelte die zweifache Mutter die endgültige Rückkehr aus der Babypause. Außerdem feiert sie in diesem Jahr Jubiläum: Zu 20 Jahren auf der Bühne widmete die Deutsche Post ihr sogar eine Sonderbriefmarke.
Chartspitze mit „Heute Nacht“
Mit dem Vorgänger von „An meiner Seite“, der ersten Singleauskopplung „Heute Nacht“, die bei Magenta TV zum Soundtrack der Fußball-WM der Männer wurde, schaffte die 42-Jährige es übrigens zum ersten Mal als Solo-Künstlerin an die Spitze der deutschen Charts.
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