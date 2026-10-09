„Ob Kopftuch oder keins, entscheiden wir allein!“

„Ein starkes Zeichen gesetzt“

„In der Schule trage ich allgemein kein Kopftuch, aber das Verbot finde ich Scheiße. Es ist richtig rassistisch, dass diejenigen, die Kopftuch tragen wollen, es in der Schule abnehmen sollen“, ärgerte sich eine junge Muslima. „Nicht die Schulen zwingen die Mädchen, sondern der Staat“, betonte Mitorganisator Kurt Bührle: „Ich bin persönlich aber sehr zufrieden mit der heutigen Veranstaltung. Die Schülerinnen und Schüler haben ein starkes erstes Zeichen gesetzt.“