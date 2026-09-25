Posse rund um Demo gegen Kopftuchverbot

Alles nur ein Missverständnis?

Offenbar habe es eine Anfrage eines Medienunternehmens an die Stadt gegeben, ob für Freitag in Dornbirn eine Demonstration zum Thema Kopftuchverbot geplant gewesen sei. „In diesem Zusammenhang wurde darauf hingewiesen, dass offenbar eine Veranstaltung bei der OJAD vorgesehen sei. Da der Stadt dazu keine Infos vorlagen, wurde bei der OJAD nachgefragt. Auch dort war man über den Hintergrund der Veranstaltung zunächst nicht informiert und hat daraufhin selbst recherchiert“, heißt es weiter. Schließlich hätte die OJAD offenbar eigenständig die Entscheidung getroffen, die Räumlichkeiten zu stornieren. Abschließend stellt die Stadt Dornbirn klar: „Der Vorwurf, der Bürgermeister habe gegen eine demokratische Debatte interveniert oder eine solche untersagt, entspricht somit nicht den Tatsachen. Vonseiten des Bürgermeisters gab es weder eine entsprechende Anweisung noch ein Verbot.“ Viel Lärm um nichts also.