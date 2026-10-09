Theaterlegende bekommt eine eigene Allee

Gleich mehrere neue Bezeichnungen sind ab sofort in Wiens Stadtplan für Straßen, Plätze und Parks zu finden. Besonders viele neue Namen wurden für die Donaustadt beschlossen. Dort wird künftig auch eine Allee an Peter Simonischek erinnern. Sie soll den im Mai 2023 verstorbenen, langjährigen Burgtheater-Schauspieler ehrenvoll im Stadtbild verewigen. Bekannt wurde der gebürtige Grazer vor allem als „Jedermann“ bei den Salzburger Festspielen, den er von 2002 bis 2009 spielte.