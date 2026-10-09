Theaterlegende bekommt eine eigene Allee

Auch der legendäre Filmstar Peter Simonischek (†) wird jetzt bald in der Donaustadt gewürdigt
Gleich mehrere neue Bezeichnungen sind ab sofort in Wiens Stadtplan für Straßen, Plätze und Parks zu finden. Besonders viele neue Namen wurden für die Donaustadt beschlossen. Dort wird künftig auch eine Allee an Peter Simonischek erinnern. Sie soll den im Mai 2023 verstorbenen, langjährigen Burgtheater-Schauspieler ehrenvoll im Stadtbild verewigen. Bekannt wurde der gebürtige Grazer vor allem als „Jedermann“ bei den Salzburger Festspielen, den er von 2002 bis 2009 spielte.
Die Allee befindet sich im neuen Stadtquartier Eibengasse zwischen Erzherzog-Karl-Straße und Langobardenstraße. Der Baubeginn ist hier für frühestens 2028 geplant. Eine besondere Beziehung in die Donaustadt hatte Simonischek keine. Elisabeth Orth, Otto Schenk, Jane Goodall und Tina Turner wurden dort jetzt ebenfalls mit Straßen, Plätzen Wegen und Promenaden bedacht.
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