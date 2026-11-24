Das Jüdische Museum Wien will mit der Ausstellung „Die Morgenländer“ Brücken bauen. Die Schau porträtiert jüdische Wissenschafter, die sich im 19. Jahrhundert mit der Erforschung des Orients auseinandergesetzt haben.
Mitte des 19. Jahrhunderts, als im Habsburger Reich christlicher Antisemitismus immer stärker wurde, begannen jüdische Gelehrte in Wien damit, sich mit ihren kulturellen Wurzeln und ihrer Identität auseinanderzusetzen – und begründeten damit die Orientalistik. Das Jüdische Museum Wien widmet sich diesen historischen Persönlichkeiten und ihrem Wirken jetzt mit „Die Morgenländer“. Die Erweiterung einer Ausstellung aus dem Jüdischen Museum Hohenems und ab heute in der Dorotheergasse zu sehen.
Enges Netz zwischen Orient und Okzident
Die Arbeit der Forscher zeigt, dass sie das Judentum nicht isoliert betrachteten, sondern eingebettet in die sprachliche und kulturelle Welt des Orients. Die historischen Exponate belegen diese enge Verwandtschaft – von maurischen Tempeln bis zu jüdischen Grabsteinen aus dem Jemen. Es ist eine komplexe Schau mit vielen Erzählsträngen, deren (durchaus aktuell politische) Essenz man sich beim Besuch lesend erarbeiten muss. Doch es lohnt: Die vielen historischen Fotografien, Bücher, Biografien und Artefakte erzählen eine sehr eng verwobene Geschichte religiöser Rituale zwischen Orient und Okzident.
Die Ausstellung regt damit auf subtile Art dazu an, über die grob gezimmerten Schubladen nachzudenken, in die viele Menschen Judentum, Christentum und Islam fein säuberlich auseinanderzudividieren versuchen. Es steckt meist viel mehr Eigenes im Fremden als gedacht. Judith Belfkih
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