Enges Netz zwischen Orient und Okzident

Die Arbeit der Forscher zeigt, dass sie das Judentum nicht isoliert betrachteten, sondern eingebettet in die sprachliche und kulturelle Welt des Orients. Die historischen Exponate belegen diese enge Verwandtschaft – von maurischen Tempeln bis zu jüdischen Grabsteinen aus dem Jemen. Es ist eine komplexe Schau mit vielen Erzählsträngen, deren (durchaus aktuell politische) Essenz man sich beim Besuch lesend erarbeiten muss. Doch es lohnt: Die vielen historischen Fotografien, Bücher, Biografien und Artefakte erzählen eine sehr eng verwobene Geschichte religiöser Rituale zwischen Orient und Okzident.