Simonischek-Witwe: Liebe nimmt wieder Fahrt auf

Drei Jahre nach dem Tod ihres Ehemannes Peter Simonischek nimmt das Leben von Brigitte Karner noch einmal richtig Fahrt auf: An der Seite ihrer neuen Liebe startet sie als „Biker-Braut“ durch – und erfüllt am heißen Eisen ihrer Langzeitfreundin Waltraud Klasnic einen Kindheitswunsch.
Wer Brigitte Karner in ihrem neuen Zuhause im südoststeirischen Steinbach bei Bad Gleichenberg besucht, darf mit Überraschungen rechnen. Die zierliche Schauspielerin posiert in cooler Bikerjacke, schnappt sich den wuchtigen Helm und schwingt sich mit ihrer neuen Liebe Siegfried aufs heiße Eisen.
„Das alles hätte ich mir niemals vorstellen können“, strahlt die 68-Jährige – weder die neue unbekümmerte Beziehung nach 34 Ehejahren mit dem vor drei Jahren verstorbenen Peter Simonischek, noch die Leidenschaft auf zwei Rädern.
„Anfangs gegen neue Beziehung gewehrt“
Die „Biker-Braut“ genießt jeden Moment in ihrem Leben. „Ich habe mich anfangs gegen eine neue Beziehung gewehrt. Eine solche Liebe zu erleben, war außerhalb meiner Vorstellungskraft.“ Siegfried (71) sieht ihrem verstorbenen Mann wie aus dem Gesicht geschnitten. Der stämmige Unternehmer und dialektfestige Handwerker fasziniert in seiner legeren, unkomplizierten Art. „Das hat mich zuerst abgeschreckt, weil es mir so fremd war. Nun ist gerade diese ,Einfachheit‘ das Reizvolle und Wohltuende an dieser Beziehung.“
Seit Ostern zeigt sich das Paar in der Öffentlichkeit und spricht offen über das große Geschenk dieser Liebe. „Es ist diese Unbekümmertheit, wie er mich anhimmelt, wie er mich sein lässt. Jeder akzeptiert den anderen in seiner Art, und darin liegt eine unheimliche Ruhe, die ich insgeheim in meinem mitunter verkomplizierten Leben gesucht habe“, offenbart die Schauspielerin. „Ich fühle mich so aufgehoben. Wenn ich rausgehe, habe ich das Gefühl es kann mir nichts passieren.“
Verstorbener Ehemann war Auslöser der neuen Liebe
Die Witwe spricht auch von Zwiegesprächen mit ihrem verstorbenen Peter, der Monate vor seinem Tod auf sagenhafte Weise auf ihre neuen Lebenspartner Siegfried gestoßen ist. „Wir waren auf einer Fähre in Griechenland. Plötzlich starrte Peter auf einen Mann, der so aussah wie sein Vater. Er konnte nicht anders, als den Fremden anzusprechen, um dieser schicksalshaften Begegnung auf den Grund zu gehen.“ Niemand konnte damals ahnen, wohin diese Begegnung führen würde.
Für die Schauspielerin ist ihr neues Glück auch eine persönliche Liebesgeschichte mit Botschaft. „Mir wurde vom Leben eine große Chance geschenkt. Ich will damit aufzeigen, dass sich nach einem tiefen Lebenseinschnitt wieder neue Wege öffnen können, wenn man sich dagegen nicht verwehrt“, macht Brigitte Karner in ihrem persönlichen Bekenntnis insbesondere Frauen Hoffnung und Mut.
Kindheitswunsch wird wahr: Waltraud Klasnic auf Bike-Tour
Das neue Liebesglück teilt Brigitte Karner auch mit Langzeitfreundin Waltraud Klasnic, der ehemaligen „Frau Landeshauptmann“ aus der Steiermark. Denn ihr neuer Lebenspartner Siegfried lässt der ehemaligen Landesmutti einen ewigen Kindheitswunsch in Erfüllung gehen. „In die Barackensiedlung in Mariatrost kamen englische Soldaten mit ihren Beiwagenmaschinen. Das hat mich derart fasziniert, dass ich auf der Stelle mitfahren wollte.“
Die Mutter hatte es damals jedoch verboten. „Nach 75 Jahren geht nun dieser ewige Wunsch in Erfüllung“, strahlt die 80-Jährige auf ihrem himmlischen Biker-Tour nach St. Anna am Aigen. Gefahren wird sie von Christoph, der ausgerechnet als Bestatter arbeitet. „Das war alles andere als ein Himmelfahrtskommando.“
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