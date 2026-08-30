Simonischek-Witwe: Liebe nimmt wieder Fahrt auf

Seit Ostern zeigt sich das Paar in der Öffentlichkeit und spricht offen über das große Geschenk dieser Liebe. „Es ist diese Unbekümmertheit, wie er mich anhimmelt, wie er mich sein lässt. Jeder akzeptiert den anderen in seiner Art, und darin liegt eine unheimliche Ruhe, die ich insgeheim in meinem mitunter verkomplizierten Leben gesucht habe“, offenbart die Schauspielerin. „Ich fühle mich so aufgehoben. Wenn ich rausgehe, habe ich das Gefühl es kann mir nichts passieren.“