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„Forsthaus Rampensau“

Zum Staffelauftakt: Alle hassen Simone Lugner

Stars & Society
10.10.2026 12:00
Ein ungeschriebenes Gesetz von „Forsthaus Rampensau“: Wo der Whirlpool ist, dort eskaliert es ...
Ein ungeschriebenes Gesetz von „Forsthaus Rampensau“: Wo der Whirlpool ist, dort eskaliert es meist.(Bild: ATV)
Porträt von Robert Fröwein
Von Robert Fröwein

Die erste Schlacht ist geschlagen und die Staffel beginnt vielversprechend: „Forsthaus Rampensau“ hat definiert geliefert. Hier eine Kurzkritik über die wichtigsten Vorkommnisse zum Auftakt der fünften Saison.

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Herbstzeit ist „Forsthaus“-Zeit – und schon zum Auftakt geht es rund. Die Kandidatenpaare stellen sich vor, ziehen ein und bekämpfen die drohende Langeweile, indem sie sich mit Spritzer, Bier und Wodka illuminieren.

„Schatzi, wir sind in Saurampe“, freut sich die aus „Mein Gemeindebau“ bekannte Susi zu ihrem Mann Norbert und fragt, was man hier so tut: „Wir warten, bis die Zeit vergeht“, kontert er, äußerst klug analysiert.

Reality-TV-Star Beverly kann kaum in Ruhe am Balkon sitzen, wird sie schon von der halben Mannschaft bebalzt. Party-Boy Philipp sprengt sich alle Lichter aus und greift bei Elsa gewaltig daneben.

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Währenddessen mag niemand Simone Lugner – und der ist das völlig egal. Lugner reist mit Zirkusdirektor Alexander an und verschreckt die anderen sogleich damit, dass sie lieber die Hand zur Begrüßung reicht, als sich in Bussi-Bussi zu üben. Sie braucht eben etwas, um mit Fremden warmzuwerden.

Reality-Star Beverly kann es kaum fassen – gefühlt wird sie aus allen Richtungen angebraten
Reality-Star Beverly kann es kaum fassen – gefühlt wird sie aus allen Richtungen angebraten(Bild: ATV)

Das könnte sich dieses Mal aber ziehen, sticht sie doch deutlich aus dem bunten Haufen voller Influencer, Reality-TV-Kennern und Partytigern heraus. „Von wo bist du?“, ist hier nicht als Frage nach dem Wohnort zu verstehen, sondern nach dem Format, mit dem man es in gewissen Kreisen zu Bekanntheit gebracht hat.

Das Eskalationspotenzial ist hoch – und es dürfte in den nächsten Folgen noch wesentlich derber werden ...

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