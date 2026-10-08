Kinder warten bis zu sieben Monate auf Operation

Bis zu 30 Wochen. So lange warteten Kinder in Wiens städtischen Spitälern zuletzt auf eine planbare Operation an Hals, Nase oder Ohren. Und das sind die mittleren Werte. Ähnlich verhält es sich bei Erwachsenen. Schon der erste Termin in einer Ambulanz für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde (HNO) lässt mindestens ein halbes Jahr auf sich warten. So steht es im aktuellen Bericht des Stadtrechnungshofs. Er liest sich wie ein Zeugnis des Scheiterns.