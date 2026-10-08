Liebe SPÖ, hört endlich auf warnende Stimmen!

Nach einer Veranstaltung kam dann ein Weggefährte aus meiner Gewerkschaftszeit auf mich zu. Er sei erfreut, dass ich in meinem neuen Buch konstruktiver wäre. Ich war überrascht. Habe ich doch beschrieben, wie sich die Probleme noch verschärft hätten. Vor Jahren von ihm kritisiert, waren wir uns jetzt weitgehend einig: Die SPÖ muss ihren Kurs in der Integrationspolitik ändern. „Sonst wählt die bald kein Österreicher mehr“, scherzte er. Das würde weder ihm noch mir gefallen.