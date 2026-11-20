Montage sind schwierig. Den vergangenen schauten uns die Schüler mit besonders müden und leeren Augen an. Manche kramten ständig in ihren Fächern oder Schultaschen. Wonach sie suchten, konnten sie nicht sagen.
Das Thema der Stunde war eigentlich einfach: Die Umgebung des Wohnhauses. Ein Park, ein Supermarkt, die Schule usw. Dazu boten wir Bildmaterial an. Aber auch die Unterstützungsangebote halfen nichts. Gerade vier Kinder arbeiteten mit.
Wir brachen ab: „Wer war am Wochenende im Park?“ Wenige meldeten sich. „Was habt ihr sonst gemacht?“ Antwort: „Weiß nicht.“ Die Kollegin und ich ahnten es und fragten, wer mit seinem Handy spielen durfte. Die Hände gingen hoch, die Blicke erhellten sich. Schon waren wir bei ihren Lieblingsspielen und Levels, die sie noch erreichen wollten. Meine junge Kollegin wusste Bescheid: „Freut ihr euch auf GTA 6?“ Ein aufgeregtes Raunen ging durch die Klasse.
Unser Einwand, dass sie das noch gar nicht spielen dürften, weil es erst ab 18 erlaubt ist, wurde mit Kopfschütteln beantwortet. „Dann spiel’ ich eben nur Roblox!“, zuckte Dejan die Achseln.
Mit all diesen Videospielen kann selbst der beste Unterricht nicht konkurrieren. Wir ließen sie also erzählen, später auch zeichnen. Nach dem Unterricht waren wir Lehrerinnen erschöpft: „Manche Spiele sollten wirklich verboten werden.“ Leider können wir das nicht beeinflussen. Also reden wir lieber ein ernstes Wort mit den Eltern. Demnächst ist Sprechtag.
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