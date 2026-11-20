Wir brachen ab: „Wer war am Wochenende im Park?“ Wenige meldeten sich. „Was habt ihr sonst gemacht?“ Antwort: „Weiß nicht.“ Die Kollegin und ich ahnten es und fragten, wer mit seinem Handy spielen durfte. Die Hände gingen hoch, die Blicke erhellten sich. Schon waren wir bei ihren Lieblingsspielen und Levels, die sie noch erreichen wollten. Meine junge Kollegin wusste Bescheid: „Freut ihr euch auf GTA 6?“ Ein aufgeregtes Raunen ging durch die Klasse.