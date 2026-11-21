Was hat der Oppositions-Demagoge Nigel Farage den Briten nicht alles versprochen, wenn sie nur aus der EU austreten? Die Mehrheit entschied sich tatsächlich für den Brexit – jetzt, zehn Jahre danach ist der Katzenjammer groß.
Der neue Premier Andy Burnham faselt nicht herum, er spricht Klartext: Der Austritt aus der EU hat dem Land wirtschaftlich geschadet, heute wäre eine Mehrheit von 20 Prozent für eine Rückkehr in die EU.
Keine der großmauligen Versprechen ist eingetroffen. Im Gegenteil: Die Preise sind gestiegen, die Bürokratie noch mehr, die Konjunktur schwächelt und das Versprechen einer geringeren Zuwanderung wurde nicht eingelöst. Jetzt votieren vor allem die jüngeren Jahrgänge, die 2016 noch nicht abstimmen durften, für einen EU-Beitritt.
Aber so einfach geht das nicht. Die EU ist nicht bereit, die Briten wieder mit offenen Armen aufzunehmen. Realistischer sind da schon Ideen wie neue Verträge mit der EU, etwa nach dem Vorbild der Schweiz. Auch diese ist nicht beigetreten, hat sich aber in mühevollen und langen Jahren wichtige Regelungen ausverhandelt.
Schon eine Annäherung in derartigen Unterhandlungen wäre gut für die Atmosphäre in der EU. Diese thront als Bürokratie- und Regelungsmonster über Europa statt neue Impulse zu geben.
Diese Rolle könnten die Briten übernehmen. Es wäre eine Fitness-Kur in Richtung Marktwirtschaft ...
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