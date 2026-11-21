Aber so einfach geht das nicht. Die EU ist nicht bereit, die Briten wieder mit offenen Armen aufzunehmen. Realistischer sind da schon Ideen wie neue Verträge mit der EU, etwa nach dem Vorbild der Schweiz. Auch diese ist nicht beigetreten, hat sich aber in mühevollen und langen Jahren wichtige Regelungen ausverhandelt.