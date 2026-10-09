Wie ein Tiroler einem Amerikaner Hoffnung schenkte

Jeder zweite Tiroler engagiert sich freiwillig. Das sind rund 390.000 Menschen, die helfen und etwas für andere tun. 27.000 Tiroler spendeten im Vorjahr Blut, das laufend benötigt wird. Noch spezieller ist die Stammzellenspende: Sie kann für schwer kranke Menschen zur letzten Hoffnung werden. Einer, der heuer mit seinen Stammzellen helfen könnte, ist Markus Leitner (27) aus Schwaz.