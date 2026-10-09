Steigen durch Serverfarmen unsere Stromrechnungen?

„Krone“: Seit Monaten wird über das Google-Rechenzentrum in Kronstorf diskutiert. Gegner befürchten, dass durch einen solchen Großverbraucher die Strompreise für uns alle steigen. Wird das der Fall sein?

Michael Strugl: Grundsätzlich ist es in allen Märkten so: Wenn die Nachfrage steigt, ohne dass das Angebot auch steigt, steigen die Preise. Für Österreich prognostizieren wir für 2040 zwischen 120 und 130 Terawattstunden Stromverbrauch. Aktuell sind es 70. Das ist nicht ganz eine Verdoppelung. Und je nachdem, wie gut es uns gelingt, die Erzeugung, die Netze und die Speicher auszubauen, wird das Auswirkungen auf die Preise haben.