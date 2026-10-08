93% accuracy rate
This Simple Cancer Test Is Expected to Save Lives Soon
The Upper Austrian startup Wholomics has developed a test designed to detect various types of cancer—even in very early stages—from a single blood sample. Some doctors are already offering the test. In the “Krone,” founder Patrick Strasser explains how the test works.
It could be a breakthrough in cancer research: The test is designed to detect tumors in their early stages from a single blood sample. The idea came from two college classmates, Patrick Strasser from Ried im Innkreis and Maximilian Schneider from Unterach am Attersee—both of whom studied biochemistry in Munich—in 2022.
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