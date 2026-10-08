Packende Halbzeit im Beethoven-Marathon

Und zu erzählen haben diese Stücke aus Levits Händen Einiges: Darüber, was es bedeutet Mensch zu sein, welche komplexen Seelenzustände man dabei erfährt – von stolzer Selbstbehauptung über ungestüme Unruhe bis zum unausweichlichen Zurasen auf den inneren Abgrund. Es ist eine Art emotionale Nachdenklichkeit, die Levits Konzerte hinterlassen, ein nonverbales Ausdifferenzieren an Stimmungen und Nuancen, eine Art Schule des Mensch-Seins, die man als inneres Echo durchläuft. Dass dieses Nachklingen gerade bei Levit gelingt, liegt daran, dass er selbst Beethoven ganz nah an sich heranlässt.