Die turbulent-tiefsinnige Inszenierung der Richard-Strauss-Oper „Ariadne auf Naxos“ von Regisseur Barrie Kosky an der Wiener Staatsoper setzt auf reichlich Show und Trubel, Franz Welser-Möst am Pult auf noble Lyrik.
Sie hatte ihr berühmtes Pantscherl mit dem Gott Bacchus schon an allen möglichen und unmöglichen Orten: Ariadne, die von Theseus auf der Insel Naxos verlassene Prinzessin, fand ihre neue Liebe je nach Laune der Regisseure in einer Turnhalle, einer psychiatrischen Klinik, bei den Salzburger Festspielen in Ersan Mondtags schriller, skurril-hässlicher Produktion sogar auf dem Mars.
Dagegen bietet Barrie Kosky nun mit seiner Staatsopern-Neuinszenierung von Strauss’ „Ariadne auf Naxos“ quasi Bildungstheater: Er wählte Josef Franks 1929 gebaute, soeben wunderschön restaurierte Wiener Villa Beer als ideales Ambiente für die 1912/16 entstandene tragisch-komische Geschichte von der trauernden Ariadne, die von Zerbinetta und ihren Harlekin-Entertainern eine Lektion in Sachen Mut zu leben erhält.
Trubel und Klamauk in der Wiener Villa Beer
Rufus Didwiszus baute ihm die Villa mit offenen Etagen und Treppe auf die Bühne: Kühle Schönheit – Neue Sachlichkeit pur! Nur in der Bacchus-Szene verwandelt sich der Raum in eine graue Spiegelhalle – Traumwelt und Totenreich. Kosky, im Bilderrausch, füllt die Bühne mit choreografiertem Trubel, Gedrängel und Gerempel, Hauruck-Klamauk treppauf, treppab. Sogar die Gäste des „reichsten Mannes von Wien“, die sonst nie zu sehen sind, spielen mit. Aber die Balance zwischen Tragik und Komik gelingt überzeugend. Victoria Behrs Allerweltkostüme können da nicht mithalten.
Riesenjubel für Franz Welser-Möst. Er animiert das Staatsopernorchester zu feiner Lyrik und Stimmungsmalerei, führt die Sänger liebevoll. Und hilft dem Werk über „gefährliche Länge“, über die der Tanzmeister spricht. Andrea Eckert, erste Frau als Haushofmeister, ist beim „reichsten Mann von Wien“ Grande Dame. Mondän, kapriziös, preziös. Als wäre sie gern die Callas. Berührend Golda Schultz’ Ariadne/Primadonna mit noblem Sopranmaterial und delikater Höhe. Imponierend Serena Saenz’ Zerbinetta, die für ihre frisch sprudelnden Koloraturen in der „Großmächtigen Prinzessin“ gefeiert wurde. Schwächelnd Daniel Behles Bacchus, besonders in den Circe-Rufen. Intensiv Michael Nagys Musiklehrer, stimmlich enttäuschend Kate Lindseys Komponist. Solide die Commedia-dell’arte-Truppe und Najade, Dryade und Echo.
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