Trubel und Klamauk in der Wiener Villa Beer

Rufus Didwiszus baute ihm die Villa mit offenen Etagen und Treppe auf die Bühne: Kühle Schönheit – Neue Sachlichkeit pur! Nur in der Bacchus-Szene verwandelt sich der Raum in eine graue Spiegelhalle – Traumwelt und Totenreich. Kosky, im Bilderrausch, füllt die Bühne mit choreografiertem Trubel, Gedrängel und Gerempel, Hauruck-Klamauk treppauf, treppab. Sogar die Gäste des „reichsten Mannes von Wien“, die sonst nie zu sehen sind, spielen mit. Aber die Balance zwischen Tragik und Komik gelingt überzeugend. Victoria Behrs Allerweltkostüme können da nicht mithalten.