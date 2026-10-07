Jaguar Type 01: Die meinen das wirklich ernst!

Klassische Embleme treten zudem in den Hintergrund. So findet sich etwa das Markenemblem der springenden Raubkatze nur noch als Lasergravur auf einer seitlichen Metallleiste. Trotz der steilen Frontpartie erreicht der Type 01 einen Luftwiderstandsbeiwert von 0,23. Verdeckte Lüftungsklappen öffnen sich nur bei akutem Kühlbedarf. Die flachen LED-Scheinwerfer verfügen über je 17.000 Pixel. Die Karosserieflanken sind mit hohem Aufwand nahtlos gestaltet. Das hintere Seitenteil wird beispielsweise unter 2500 Tonnen Druck in sechs Stufen kaltgepresst. Rahmenlose Türen gehen ohne sichtbare Fensterdichtungen direkt ins Blech über. Am Heck fehlt eine Glasscheibe; stattdessen sitzt dort eine Klappe mit ausfahrbarem Spoiler.