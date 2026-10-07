FIFA-Präsident: ER will gegen Infantino antreten!

Der ehemalige Schweizer Fußball-Teamspieler Ramon Vega hat am Mittwoch angekündigt, für das Amt des FIFA-Präsidenten zu kandidieren.
Der 55-Jährige ist damit der erste, der öffentlich erklärt, es bei der Wahl im März 2027 mit Amtsinhaber und Landsmann Gianni Infantino aufnehmen zu wollen. Vega hatte schon in der Vergangenheit mehrmals sein Interesse an der FIFA-Präsidentschaft erklärt, zuletzt für 2022.
Die Unterstützung von mindestens fünf der 211 FIFA-Mitgliedsverbände, die für die Nominierung erforderlich ist, hat er allerdings noch nicht vorgelegt.
Erfolgreiche Karriere
Vega, als Innenverteidiger, spielte unter anderem für die Grasshoppers, Cagliari, Tottenham Hotspur, Celtic Glasgow, Watford und Créteil. Für die Schweizer Nationalmannschaft absolvierte er 23 Länderspiele und erzielte zwei Tore. Mit Tottenham gewann Vega 1999 den englischen Ligapokal. 2001 holte er mit Celtic die Meisterschaft sowie den schottischen Pokal und Ligapokal.
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