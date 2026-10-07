Salzburger Bullen unterliegen Berliner Eisbären

Auch für Red Bull Salzburg hat es kein Erfolgserlebnis in der Champions Hockey League gegeben. Nach Niederlagen der Graz99ers und des KAC am Dienstag setzte es am Mittwoch für die Salzburger Eishockeyprofis eine 3:4-Heimpleite gegen die Eisbären Berlin.
Mit drei Punkten aus fünf Spielen ist der Aufstieg eine Runde vor Schluss dahin. Salzburg ist mit drei Zählern 20., der KAC (2) 21. Die punktlosen Grazer bilden mit Rang 24 das Schlusslicht. Die Top 16 kommen ins Achtelfinale.
Nach 21 Minuten stand es bereits 0:4 aus Sicht der Gastgeber, bevor Jayden Lee (34.), Dennis Robertson (46.) und Mario Huber (53.) mit ihren Toren die Partie für die Bullen noch einmal spannend machten. Der Ausgleich gelang allerdings nicht mehr. Stattdessen endete die Partie mit einer Strafe für Salzburg wenige Sekunden vor Schluss und einer Schlägerei am Eis.
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