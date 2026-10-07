Salzburger Bullen unterliegen Berliner Eisbären

Nach 21 Minuten stand es bereits 0:4 aus Sicht der Gastgeber, bevor Jayden Lee (34.), Dennis Robertson (46.) und Mario Huber (53.) mit ihren Toren die Partie für die Bullen noch einmal spannend machten. Der Ausgleich gelang allerdings nicht mehr. Stattdessen endete die Partie mit einer Strafe für Salzburg wenige Sekunden vor Schluss und einer Schlägerei am Eis.