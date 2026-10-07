3,1 Milliarden? Messi sprengt alle Dimensionen

Lionel Messis Abschiedsspiel für die argentinische Nationalmannschaft soll weltweit für unglaubliche Zahlen gesorgt haben. Mehr als 3,1 Milliarden Menschen sollen den letzten Auftritt des Superstars verfolgt haben – offiziell bestätigt ist diese Zahl allerdings noch nicht.
Wie das griechische Portal „SDNA“ berichtet, sollen TV-Übertragungen und Livestreams zusammen auf mehr als 3,1 Milliarden Zuschauer beziehungsweise Views gekommen sein. Damit hätte Messis Abschiedsspiel gegen Benin (3:0) eine Reichweite erreicht, die selbst jene großer WM-Finalspiele deutlich übertreffen würde.
Zum Vergleich: Das WM-Finale 2022 zwischen Argentinien und Frankreich war mit 1,42 Milliarden Zuschauern das meistgesehene Endspiel der WM-Geschichte. Für das WM-Finale 2026 hat die FIFA eine weltweite Reichweite von rund 1,5 Milliarden Zuschauern angegeben.
Spektakulär: Laut Berechnungen verschiedener Social-Media-Accounts soll die Partie bereits bis zur 10. Minute auf 3,1 Milliarden Views gekommen sein. Genau zu diesem Zeitpunkt wurde das Spiel unterbrochen, um Messi zu feiern.
Zahlen noch nicht offiziell bestätigt
Allerdings: Die 3,1 Milliarden wurden bislang nicht offiziell verifiziert. Auch „SDNA“ weist darauf hin, dass die Zahl auf Berechnungen und Angaben verschiedener Social-Media-Accounts basiert.
Dennoch zeigt die enorme Resonanz, welches weltweite Interesse Messis Abschied ausgelöst hat. Der letzte Auftritt des Argentiniers entwickelte sich damit unabhängig von der final bestätigten Zahl zu einem globalen Fußball-Ereignis.
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