3,1 Milliarden? Messi sprengt alle Dimensionen

Wie das griechische Portal „SDNA“ berichtet, sollen TV-Übertragungen und Livestreams zusammen auf mehr als 3,1 Milliarden Zuschauer beziehungsweise Views gekommen sein. Damit hätte Messis Abschiedsspiel gegen Benin (3:0) eine Reichweite erreicht, die selbst jene großer WM-Finalspiele deutlich übertreffen würde.