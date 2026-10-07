Red Bull Salzburg fehlte gegen Berlin die Klasse

„Natürlich ist das nicht schön. Wir müssen uns jetzt auf die Liga fokussieren. Das wird ein Test für uns“, sagte Stürmer Luca Auer. Gegen den amtierenden deutschen Meister wurden die Mannen von Coach Alan Letang früh und zum dritten Mal in dieser Saison in eigener Überzahl ausgekontert. Gabriel Fontaine schloss eiskalt zur Gästeführung ab. Die Bulls erspielten sich Chancen, die fehlende Klasse vor dem Tor war aber unübersehbar.