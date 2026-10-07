Red Bull Salzburg fehlte gegen Berlin die Klasse

Die Auswärtsreise nach Schweden wird für Red Bull Salzburg kommende Woche zu Klassenfahrt in der Champions Hockey League. Denn die letzte Chance auf ein mögliches Weiterkommen hat man gegen die Eisbären Berlin am Mittwoch vergeben. Gegen die Mannschaft aus der deutschen Hauptstadt unterlag man mit 3:4.
Nach zwei Siegen in der Liga sind die Bulls zurück auf dem Boden der Tatsachen! Mit einer 3:4-Pleite gegen Berlin haben die Salzburg keine Chance mehr auf ein Weiterkommen in Europas Eishockey-Königsklasse. Das Gastspiel nächste Woche in Skelleftea (Sd) geht damit als Klassenfahrt durch.
Natürlich ist das nicht schön. Wir müssen uns jetzt auf die Liga fokussieren.
Luca AUER, Stürmer EC Red Bull Salzburg
„Natürlich ist das nicht schön. Wir müssen uns jetzt auf die Liga fokussieren. Das wird ein Test für uns“, sagte Stürmer Luca Auer. Gegen den amtierenden deutschen Meister wurden die Mannen von Coach Alan Letang früh und zum dritten Mal in dieser Saison in eigener Überzahl ausgekontert. Gabriel Fontaine schloss eiskalt zur Gästeführung ab. Die Bulls erspielten sich Chancen, die fehlende Klasse vor dem Tor war aber unübersehbar.
Eiskalte Eisbären für Salzburger zu abgezockt
Anders auf der Gegenseite. Korbinian Geibel und Liam Kirk machten kurzen Prozess – 0:3. Nach der ersten Pause legte Jean-Luc Foudy das 0:4 nach. Fortan machte Salzburg plötzlich mit. Jayden Lee, Dennis Robertson und Mario Huber verkürzten auf 3:4 und schürten noch einmal Hoffnung. Die Aufholjagd kam gegen abgezockte Eisbären aus Berlin aber zu spät.
In der Liga geht‘s nach Szekesfehervar
Schon am Freitag geht es für die Salzburger in der Eishockey-Liga weiter. Dann wartet das Auswärtsspiel bei Szekesfehervar in Ungarn.
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