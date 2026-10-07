Hunderte Rinder fliegen von Linz nach Turkmenistan

Eigentümer trägt Mitverantwortung für Geschäfte

„Wenn der Flughafen zu einhundert Prozent dem Land Oberösterreich gehört, dann tragen wir auch zu einhundert Prozent Verantwortung dafür, welche Geschäfte dort stattfinden. Ein landeseigener Flughafen darf keine Drehscheibe für sinnlose und grausame Tiertransporte sein. Ich erwarte, dass diese Praxis umgehend unterbunden wird. Das Land muss als Eigentümer eine klare rote Linie ziehen“, so Kaineder.