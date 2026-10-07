59-jähriger Kletterer am Loser tödlich verunglückt

Ein 59-jähriger Kletterer aus Niederösterreich stürzte am Mittwochvormittag auf der Südwand des Losers über felsiges Gelände ab. Der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.
Eine tragische Meldung erreichte die Einsatzkräfte am Mittwochvormittag in Altaussee: Am Loser war ein Kletterer im steilen Gelände abgestürzt. Ein alarmierter Notarzt konnte daraufhin nur noch den Tod des Alpinisten feststellen. Auch die Alpinpolizei war vor Ort, um den Fall zu dokumentieren.
Klettersteig „Sisi“
Wie sich herausstellte, handelte es sich um einen 59-Jährigen aus Neunkirchen (Niederösterreich). Er war gegen 10.15 Uhr auf dem einem Klettersteig namens „Sisi“ auf 1800 Höhenmeter unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Warum er in die Tiefe stürzte, ist unklar – er war allein unterwegs.
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