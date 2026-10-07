59-jähriger Kletterer am Loser tödlich verunglückt

Klettersteig „Sisi“

Wie sich herausstellte, handelte es sich um einen 59-Jährigen aus Neunkirchen (Niederösterreich). Er war gegen 10.15 Uhr auf dem einem Klettersteig namens „Sisi“ auf 1800 Höhenmeter unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Warum er in die Tiefe stürzte, ist unklar – er war allein unterwegs.