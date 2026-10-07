Air Rescue Worker Recounts
Nachtheli was on his first “live” mission
The Christophorus Europa 3 emergency medical helicopter was called to Ranshofen (Upper Austria) following a serious motorcycle accident. It was a first for the team—after all, the helicopter has only been in round-the-clock service for a week and a half. Air rescue paramedic Klaus Vorich describes the flawless operation to the “Krone.”
“You’re highly focused—you’ve practiced it in the simulator, too—but it’s still uncharted territory. That makes it all the more satisfying when everything works perfectly,” Vorich explains.
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