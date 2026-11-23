Nach den Karriereenden von Lisa Hauser, Simon Eder und David Komatz stand im österreichischen Biathlon-Team ein gewaltiger Umbruch an. Diese Woche startet die neue Saison mit dem Weltcup in Kontolahti und dem IBU-Cup in Idre Fjäll. Die „Krone“ zeigt, welche Salzburger Athleten die Kohlen aus dem Feuer holen sollen.
Die Vorbereitung ist absolviert, die Vorfreude riesig. Für Österreichs Biathleten geht’s wieder los!
Heute reisen die besten Loipenjäger des Landes nach Kontiolahti, wo ab Donnerstag die ersten Weltcupbewerbe der neuen Saison über die Bühne gehen.
Aus rot-weiß-roter Sicht blieb kein Stein auf dem anderen. Mit Simon Eder, David Komatz und Lisa Hauser beendeten langjährige Leistungsträger ihre Karrieren. Ihr Rücktritt hinterließ eine Lücke, die schwer zu schließen ist. Auch im Betreuerstab hat sich einiges getan. Der Bayer Wolfgang Pichler ist der neue starke Mann und gibt sportlich den Ton an. Das oft kritisierte Serviceteam bekam ebenfalls ein Facelifting verpasst. Mario Erath, der früher bei den Kombinierern tätig war, ist nun Chef der Wachs-Crew.
Während bei den Herren die Rückeroberung des fünften Startplatzes und damit Rang zehn im Nationencup als großes Ziel gilt, hängen die Trauben bei den Damen höher. „Mein Ziel ist ein Stockerl“, betonte Pichler. Vor nicht allzu langer Zeit standen Podestplätze an der Tagesordnung, zuletzt wurden sie zur Seltenheit. Weshalb gilt: Neue Biathlon-Helden braucht das Land!
Für den Start in Finnland konnten sich fünf Salzburger qualifizieren, Lea Rothschopf verpasste nur knapp ein Ticket. Diese Protagonisten wollen im WM-Winter groß aufzeigen:
Anna Andexer: Die Ex-Juniorenweltmeisterin zählt nicht nur aufgrund ihrer zwei neunten Plätze bei Olympia zu den größten Hoffnungsträgern. „Es ist nicht leicht, Lisa und Simon zu ersetzen“, gibt sie zu bedenken. „Wolfi (Pichler) glaubt aber, dass wir gut mithalten. Es wäre cool, diesen Schritt zu machen. Vielleicht dauert es aber noch ein bis zwei Jahre.“
Lea Rothschopf: Den Start im IBU-Cup sieht sie nicht unbedingt als Nachteil, mit guten Ergebnissen in Idre Fjäll (Sd) will sie sich für höhere Aufgaben empfehlen. „Jeder von uns hat das Ziel, so schnell wie möglich an die Weltspitze zu kommen. Wir Damen haben das Potenzial gut aufzutreten. Da pushen wir uns gegenseitig.“
Lukas Haslinger: Der Topschütze aus dem Pinzgau hat im Sommer den nächsten Schritt gemacht. Für den Sprung an die Spitze benötigt es aus seiner Sicht „Konstanz und Disziplin. Es braucht keine Wunderdinge. Ich muss einfach in den nächsten Jahren so hart weitertrainieren.“
Thomas Marchl: Mit 21 Jahren ist der Kuchler der Jüngste im Weltcupaufgebot! „Es ist echt cool, dass ich reinschnuppern darf. Von den anderen kann ich mir viel abschauen“, gibt er sich bescheiden. Der Tennengauer gilt als besonders fleißiger Trainierer, hatte zuletzt aber mit Rückenproblemen zu kämpfen, weshalb die Physiotherapeuten Extraschichten mit ihm absolvierten. „Ich konnte zuletzt nicht alles mittrainieren, aber es wird jeden Tag besser“, betonte er.
Fredrik Mühlbacher: Mit 28 Jahren ist der Athlet des HSV Saalfelden plötzlich einer der Routiniers in der Mannschaft. „Wir wollen den zusätzlichen Startplatz im Nationencup, haben aber nicht den großen Druck“, erklärt er. „Das kann für uns zum Vorteil werden.“
Fabian Müllauer: Läuferisch gibt er weiterhin ganz klar den Ton im ÖSV-Team an. Bekommt er das Stehendschießen in den Griff, ist ihm ein Spitzenplatz zuzutrauen. „Ich sehe als große Wertschätzung, dass die Leute das so sehen. Ich will das jetzt aber auch bestätigen. Mein Ziel ist es, dass ich in diesem Winter zeige, dass ich nicht nur schnell laufen kann, sondern das Gesamtpaket habe.“
Weitere Hoffnungen: Neben Rothschopf eroberten mit Kristina Oberthaler, Selina Heigl und Anna Millinger drei weitere Salzburgerinnen ein Ticket für die zweite Biathlon-Liga.
Große Talente tummeln sich indes auch bei den Junioren. Ilvy Giestheuer (17) gewann Mixed-Gold und Massenstart-60-Bronze bei der diesjährigen Junioren-WM, Simon Hechenberger (19) war ebenfalls Teil der Gold-Staffel und gilt im Herrenlager als große Hoffnung.
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