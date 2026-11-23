Fabian Müllauer: Läuferisch gibt er weiterhin ganz klar den Ton im ÖSV-Team an. Bekommt er das Stehendschießen in den Griff, ist ihm ein Spitzenplatz zuzutrauen. „Ich sehe als große Wertschätzung, dass die Leute das so sehen. Ich will das jetzt aber auch bestätigen. Mein Ziel ist es, dass ich in diesem Winter zeige, dass ich nicht nur schnell laufen kann, sondern das Gesamtpaket habe.“