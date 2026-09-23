Hauseinsturz: Tote war renommierte TU-Professorin

Fieberhafte Suche nach der Verschütteten

Seit klar geworden war, dass sich die 85-Jährige weder unter den geretteten Bewohnern noch an ihrem Nebenwohnsitz in Tulln befand, hatten Einsatzkräfte fieberhaft nach ihr gesucht. Eine Handyortung ergab, dass Troch unter den Trümmern begraben worden sein könnte – was sich schließlich traurigerweise bewahrheitete.