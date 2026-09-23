Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Werden sie vermissen“

Hauseinsturz: Tote war renommierte TU-Professorin

Wien
23.09.2026 18:14
Die vermisste 85-jährige Inge Troch wurde nach dem Hauseinsturz in der Wiener Innenstadt tot ...
Die vermisste 85-jährige Inge Troch wurde nach dem Hauseinsturz in der Wiener Innenstadt tot unter den Trümmern gefunden.(Bild: Krone-Collage/Eva Manhart, Ulrike Wieser)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Seit den frühen Morgenstunden ist es traurige Gewissheit, dass nach dem verheerenden Hauseinsturz in der Wiener Innenstadt auch ein Todesopfer zu beklagen ist. Bei der Bewohnerin, nach der fieberhaft gesucht worden war, handelt es sich um die renommierte Wissenschafterin und langjährige evangelische Funktionärin Inge Troch.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die emeritierte Universitätsprofessorin, die 85 Jahre alt wurde, galt als Pionierin auf dem Gebiet der Regelungstechnik und -mathematik und war auch international anerkannt.

„Werden sie unendlich vermissen“
Große Trauer herrscht auch in der Evangelischen Kirche. Troch engagierte sich jahrzehntelang in der Lutherischen Stadtkirche und war von 2006 bis 2018 Superintendentialkuratorin der Evangelischen Superintendentur A.B. Wien.

„Wir werden sie unendlich vermissen“, heißt es in einer Mitteilung der evangelischen Kirche in Wien. Wegbegleiter erinnern an die „feinsinnige Art“, die Hilfsbereitschaft und den tiefen Glauben Inge Trochs.

Lesen Sie auch:
Für die 85-Jährige gab es keine Rettung mehr.
Drama nach Einsturz
Hausbewohnerin (85) tot aus Trümmern geborgen
23.09.2026
Deckeneinsturz in Wien
Handyortung: 85-Jährige wohl noch unter Trümmern
22.09.2026

Fieberhafte Suche nach der Verschütteten
Seit klar geworden war, dass sich die 85-Jährige weder unter den geretteten Bewohnern noch an ihrem Nebenwohnsitz in Tulln befand, hatten Einsatzkräfte fieberhaft nach ihr gesucht. Eine Handyortung ergab, dass Troch unter den Trümmern begraben worden sein könnte – was sich schließlich traurigerweise bewahrheitete.

Polizeihunde grenzten ihren möglichen Aufenthaltsort in dem schwer beschädigten und weiterhin einsturzgefährdeten Gebäude ein. Unter enorm schwierigen Bedingungen arbeiteten sich die Einsatzkräfte durch die Trümmer. Gegen Mitternacht dann die traurige Entdeckung: Die Vermisste wurde tot gefunden.

Die Einsatzkräfte suchten fieberhaft in dem einsturzgefährdeten Gebäude nach der vermissten ...
Die Einsatzkräfte suchten fieberhaft in dem einsturzgefährdeten Gebäude nach der vermissten Bewohnerin.(Bild: Stadt Wien | Feuerwehr)

Ermittlungen dauern an
Die genaue Ursache des Einsturzes ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. In dem Gebäude waren Bauarbeiten durchgeführt worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Gemeingefährdung.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
23.09.2026 18:14
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
12° / 19°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
12° / 19°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
11° / 18°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
11° / 18°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
11° / 18°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem Oligarchen Alischer Usmanow (Archivbild)
Usmanow und Fridman
EU hebt Sanktionen gegen russische Oligarchen auf
Elif Eralp, Spitzenkandidatin der Linke in Berlin
Türkische Wurzeln
Diese Frau könnte Berlins Bürgermeisterin werden
Virtual Reality
Polizei trainiert den Ernstfall mit Spezialbrille
So kennen die meisten Kabarett-Fans Günther „Gunkl“ Paal.
Kabarettist erpresst
„Paal fordert von Frauen hohe Geldsumme zurück“
Wo die Späne fliegen
Forstarbeiter: „Sind prinzipiell die Bösen …“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Albtraum für Merz: CDU fliegt erstmals aus Landtag
192.868 mal gelesen
Wahltag der Extreme in Deutschland: In Berlin greift die Linke nun nach der Macht (li.), in ...
Wirtschaft
Große Neuerungen bei den Minus-25-Prozent-Markerl
133.107 mal gelesen
Für Billa-Kunden, die sparen wollen, wird vieles neu.
Society International
Mit 27 gestorben: Cindy Crawford trauert um Sohn
97.509 mal gelesen
Cindy Crawford muss um ihren Sohn Presley Gerber trauern: Der 27-Jährige starb in einer ...
Außenpolitik
Minister: „Van der Bellen sollte sich schämen“
2021 mal kommentiert
Israels Außenminister Gideon Sa‘ar hat mit einem äußerst emotionalen Posting auf die Kritik von ...
Kolumnen
Wenn Volksparteien nichts ändern, wird‘s ER tun
1758 mal kommentiert
Wenn die „großen, alten Volksparteien“ nicht verstehen, dass das Volk sich geändert hat, beerbt ...
Innenpolitik
Grüne nennen sich die „Alternative“ für Österreich
1523 mal kommentiert
Grünen-Chefin Leonore Gewessler blickt hoffnungsfroh in den Herbst.
Mehr Wien
„Werden sie vermissen“
Hauseinsturz: Tote war renommierte TU-Professorin
Auszeit-WG-Bewohner
Ein junger Intensivtäter kostet uns 60.000 Euro
5x2 Tickets gewinnen
Die Jägermeister Orange Madness kommt nach Wien
Damen-Champions-League
LIVE ab 21 Uhr: Austria Wien muss bei Chelsea ran
Regierung gespalten
Wiener NEOS sind gegen neue Steuern
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf