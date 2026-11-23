Mit Vollgas vor der Polizei geflüchtet, mehrere Autofahrer gefährdet und schließlich gegen einen Betonblock gekracht: Die nächtliche Spritztour eines 17-Jährigen ohne Führerschein endete im niederösterreichischen Wiener Neustadt mit zwei verletzten Jugendlichen – einer davon schwer.
Eigentlich wollte eine Polizeistreife in der Nacht auf Samstag gegen 0.40 Uhr auf der B17 in Wiener Neustadt nur ein Auto anhalten. Doch der Lenker aus dem Bezirk Bruck an der Leitha dachte gar nicht daran, stehenzubleiben. Stattdessen drückte er aufs Gas und flüchtete über die Wiener Straße in Richtung Innenstadt. Was die Beamten zu diesem Zeitpunkt noch nicht wussten: Der 17-jährige Lenker besaß gar keinen Führerschein.
Entgegenkommende Lenker mussten ausweichen
Mit weit überhöhter Geschwindigkeit geriet der 17-Jährige dabei auf die Gegenfahrbahn und brachte mehrere entgegenkommende Autofahrer in Gefahr. Nur durch rasche Ausweichmanöver konnten diese laut Polizei einen Frontalzusammenstoß verhindern.
Der Jugendliche setzte seine Flucht über den Baumkirchnerring in Richtung Babenbergerring fort. Doch in einer Linkskurve verlor er aufgrund des hohen Tempos die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Betonblock.
Zwei Jugendliche im Krankenhaus
Während der 17-jährige Lenker unverletzt blieb, hatten seine beiden Mitfahrer weniger Glück. Ein 16-Jähriger und ein weiterer 17-Jähriger, beide ebenfalls aus dem Bezirk Bruck an der Leitha, wurden bei dem Unfall verletzt – einer davon schwer, der andere unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurden beide ins Universitätsklinikum Wiener Neustadt gebracht.
Polizei sucht gefährdete Lenker
Nun sucht die Polizei nach jenen Autofahrern, die während der Flucht auf der Wiener Straße dem Wagen des 17-Jährigen ausweichen mussten, um einen Frontalcrash zu verhindern. Sie werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wiener Neustadt-Burgplatz unter 059133 3391 zu melden.
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