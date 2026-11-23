Eigentlich wollte eine Polizeistreife in der Nacht auf Samstag gegen 0.40 Uhr auf der B17 in Wiener Neustadt nur ein Auto anhalten. Doch der Lenker aus dem Bezirk Bruck an der Leitha dachte gar nicht daran, stehenzubleiben. Stattdessen drückte er aufs Gas und flüchtete über die Wiener Straße in Richtung Innenstadt. Was die Beamten zu diesem Zeitpunkt noch nicht wussten: Der 17-jährige Lenker besaß gar keinen Führerschein.