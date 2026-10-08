Logenplatz am Gardasee

ALLGEMEINE AUSKÜNFTE

zu Italien: www.italia.it/de

zur Region: www.gardalombardia.com

ANREISE: Flughafen Verona (55 km) Bergamo (90 km) od. Mailand-Linate (115 km), weiter per Mietauto. Zug nach Verona, weiter nach Desenzano & per Bus nach Salò. Oder per Pkw.

HOTEL: Falkensteiner Resort Lake Garda in Salò. Preis z. B.: 4 Nächte + 1 Nacht kostenlos inklusive Halbpension und Zugang zum Spa-Bereich ab 476 €/Nacht für 2 Personen.

Infos + Angebote: www.falkensteiner.com