Bio ist hier Alltag

ALLGEMEINE INFOS:

www.salzburger-seenland.at

www.salzburgerland.com

ÜBERNACHTEN:

Hotel Landgasthof zum Altwirt in Seeham: www.altwirt.at

RESTAURANT-TIPP:

Weyringer, Henndorf am Wallersee, herrliche Terrasse, kreative Küche; man merkt, dass der Inhaber Emanuel Weyringer ein weitgereister Küchenchef ist, der die Gäste auf eine faszinierende Genuss-Expedition durch die Welt entführt.

www.weyringer-wallersee.at, 06214/61872

GUT ZU WISSEN