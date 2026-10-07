„Dass es so weit kommt, hätte ich nie gedacht“

Seine Pension hatte er sich anders vorgestellt. „Wir sind gleich wieder unterwegs. Heute wird es sich leider nicht mehr ausgehen. Aber morgen kommen wir gerne vorbei“, verspricht er der Person am anderen Ende der Leitung. Gerd Pronegg ist seit mehr als 40 Jahren Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr im südsteirischen Leutschach. Sein Handy läutet auch an diesem Nachmittag bereits zum x-ten Mal.