Er spielte mit Falco oder Drahdiwaberl. Er komponiert und ist Künstler durch und durch – jetzt feierte Thomas Rabitsch seinen runden Geburtstag und entsprechend seiner Tätigkeit, machte ihm ein wahres Star-Ensemble in Wien die Aufwartung. Die „Krone“ zeigt die Bilder.
Remmidemmi im Wiener Amerlingbeisl am Donnerstagabend, als zum 70er von Thomas Rabitsch geladen wurde. „Ich habe bei unserer Hochzeit genau hier sieben Stunden lang durchgespielt, deswegen gibt es diesmal ein Live-Verbot für mich“, lachte der Jubilar im Beisein seiner Frau Anja und der Kinder.
Die „Goldfisch‘“ dabei
Ach ja, und dann waren da auch noch die anderen Gäste, die „Goldfisch’“ seiner Falco-Tribute-Band – Roman Gregory, Georgij Makazaria, Edita Malovčić und Drew Sarich. Sie und andere Weggefährten seiner langen Musikerkarriere kamen, um zu gratulieren.
Ein Kultur-Treff mit den Austro-Pop-Ikonen Marianne Mendt und Boris Bukowski, ESC-Star Tom Neuwirth, den Miminnen Hilde Dalik, Doris Golpashin sowie Medienmanager und Ex-Falco-Manager Hans Mahr.
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