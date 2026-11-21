Hauptdarsteller steuert auch Filmsong bei

Er spielt den Soldaten Sebastián: „Sie waren sich so sicher, dass ich das schaffen kann, dass mich ihr blindes Vertrauen wahnsinnig ermutigt hat. Es war eines der größten Geschenke für mich, in mir ist ein Licht aufgegangen und es half mir, als Künstler in neuen Disziplinen zu wachsen.“ Gleichzeitig steuerte er auch den Song „La Nieve“ zum Film bei – derzeit Favorit für den besten Filmsong-Oscar, noch vor Taylor Swifts „Toy Story“-Lied: „Ich bin einfach nur dankbar für diese Chance.“