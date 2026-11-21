Ernste Konkurrenz für den Platzhirschen Christopher Nolan: Mehr und mehr Brancheninsider sehen „La Bola Negra“ als Überraschungssieger bei den Awards. Die „Krone“ sprach mit Regie und Cast über das Epos auf drei Zeitebenen.
Die Wettquoten überschlagen sich nach diversen Preisen auf Filmfestivals in Cannes, Toronto oder London sowie hymnischen Kritiken: Das spanische Generationendrama „La Bola Negra“ (jetzt auch bei uns im Kino) rangiert momentan Kopf an Kopf mit „Die Odyssee“ bei den Chancen auf den Oscar für den besten Film. Und das Regie-Duo Javier Ambrossi und Javier Calvo liegt nur knapp hinter Christopher Nolan in der Filmemacher-Kategorie. Bei der internationaleren Jury der Golden Globes sieht es sogar nach einem Sieg als bestes Drama aus. Es wird also ein spannendes Rennen!
Gerade beim jungen Publikum hat der Film voll eingeschlagen: „Wir sind natürlich sehr glücklich darüber, das ist sehr überraschend für einen spanischen Film. Die Geschichte ist eine emotionale Reise, es ist ein Film über Liebe, Menschlichkeit und Empathie. Darüber, einander zu verstehen. Etwas, was wir gerade jetzt auf der ganzen Welt brauchen und was Kunst leisten kann“, so das Regie-Duo im Pressegespräch mit der „Krone“.
Hollywoodstars wie Glenn Close und Penélope Cruz spielen Gastrollen in dem Epos: „Glenn hat ihre Rolle extra auf Spanisch gelernt. Sie las das Skript und sagte: ,Die Kinogötter sind auf eurer Seite’“, so die Regisseure. Die Wahl des Hauptdarstellers war recht unkonventionell – der spanische Musiker Guitarricadelafuente steht das erste Mal vor der Kamera.
Hauptdarsteller steuert auch Filmsong bei
Er spielt den Soldaten Sebastián: „Sie waren sich so sicher, dass ich das schaffen kann, dass mich ihr blindes Vertrauen wahnsinnig ermutigt hat. Es war eines der größten Geschenke für mich, in mir ist ein Licht aufgegangen und es half mir, als Künstler in neuen Disziplinen zu wachsen.“ Gleichzeitig steuerte er auch den Song „La Nieve“ zum Film bei – derzeit Favorit für den besten Filmsong-Oscar, noch vor Taylor Swifts „Toy Story“-Lied: „Ich bin einfach nur dankbar für diese Chance.“
Netflix-Fans werden in dem Streifen auf jeden Fall das Gesicht von Miguel Bernardeau wiedererkennen – er war der Star der spanischen Hitserie „Élite“ und stellt als verwundeter Kriegsgefangener Rafael unter Beweis, dass er auch als Charakterdarsteller taugt: „Es gab beim Dreh einige wirklich kathartische Momente, in denen ich vergessen habe, dass ich einen Charakter spiele.“
Ob die Erfolgswelle „La Bola Negra“ auch durch die Award-Saison tragen wird? Den ersten Hinweis darauf wird es mit den Golden-Globes-Nominierungen am 7. Dezember geben. Wenn das Drama dort dominiert, scheint alles möglich ...
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