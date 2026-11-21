Noch sind es zwei Monate bis zur Ski-WM in Crans-Montana und doch ist zu spüren, wie die Spannung allmählich steigt. Und im Gastgeber-Land wird bereits über das Auftaktrennen am 1. Februar spekuliert. Wer wird für die Schweiz den Team-Parallel-Wettbewerb in Angriff nehmen? Eine Spitzen-Athletin hat jetzt schon überraschend deutlich abgesagt.