Noch sind es zwei Monate bis zur Ski-WM in Crans-Montana und doch ist zu spüren, wie die Spannung allmählich steigt. Und im Gastgeber-Land wird bereits über das Auftaktrennen am 1. Februar spekuliert. Wer wird für die Schweiz den Team-Parallel-Wettbewerb in Angriff nehmen? Eine Spitzen-Athletin hat jetzt schon überraschend deutlich abgesagt.
„Nein, das fahre ich ganz sicher nicht. Das ist jetzt schon klar“, stellt Camille Rast gegenüber „Blick“ mit einem vorsichtigen Schmunzeln klar. Die 27-Jährige möchte sich demnach voll und ganz auf die anderen Bewerbe bei ihrer Heim-WM konzentrieren.
Eine Absage, die in dieser Deutlichkeit dennoch überrascht – immerhin ist der Team-Parallel-Bewerb der Auftakt in die WM und eine erste gute Gelegenheit für das Gastgeberland Edelmetall zu holen. „Für mich ist das fest eingeplant“, entgegnet so etwa Teamkollegin Wendy Holdener.
„Ich sah sie im Augenwinkel ...“
Allerdings gehen die Meinungen beim Thema Parallel-Teambewerb deutlich auseinander. Während ein Teil der Athleten und Fans das Format spannend und als guten Auftakt in die WM sehen, ist es für den anderen Teil ein unnötiger Bewerb, der vor allem die Konzentration auf die Einzel-Wettkämpfe stört.
Bei Rast schwingt zudem ein anderer Aspekt mit – die Sorge vor einer Verletzung. „In Cortina vor fünf Jahren ist einmal eine Fahrerin neben mir gestürzt. Ich sah sie im Augenwinkel und habe überlegt, mein Rennen abzubrechen. Wenn ich so etwas haben will, fahre ich lieber gleich Skicross“, so die Schweizerin abschließend.
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