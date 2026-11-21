„Da muss man mit der Familie sprechen, mit dem Spieler und auch vor allen Dingen mit der Agentur, weil dann sind diese Summen natürlich – mit Verlaub – nicht mehr darstellbar“, sagte Rummenigge und führte aus: „Dass man dann als Verein sich darüber Gedanken machen muss, wie man damit umgeht, das halte ich für seriös und für völlig normal.“