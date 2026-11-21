Brisantes Interview! Karl-Heinz Rummenigge hat die Debatte um Jamal Musiala verschärft und Gespräche über einen Gehaltsverzicht des Stars des FC Bayern München angekündigt.
„Er hat ein Problem gesundheitlicher Natur, das ist bekannt, und es ist bekannt, dass er natürlich auch einen Vertrag hat, der sehr stolze Summen beinhaltet“, sagte der langjährige Vorstandschef des FC Bayern bei Sky.
„Da muss man mit der Familie sprechen, mit dem Spieler und auch vor allen Dingen mit der Agentur, weil dann sind diese Summen natürlich – mit Verlaub – nicht mehr darstellbar“, sagte Rummenigge und führte aus: „Dass man dann als Verein sich darüber Gedanken machen muss, wie man damit umgeht, das halte ich für seriös und für völlig normal.“
Findet Musiala zu alter Stärke zurück?
Musiala hatte am Freitagabend beim 1:1 gegen den 1. FC Köln nach zwei Monaten Verletzungspause sein Comeback beim FC Bayern München gefeiert. Nach zwei Zusammenbrüchen bei Testspielen im August war zuvor eine neurologische Dysfunktion mit kurz auftretende Absencen bei dem 23-Jährigen öffentlich geworden.
Wegen seiner Erkrankung sei laut Rummenigge unklar, ob Musiala zurück zu seinem alten spielerischen Niveau finden werde.
Aufgrund des hohen Gehalts des Shooting-Stars sei auch ein Abschied des Offensivspielers bei den Bayern laut Rummenigge schwer vorstellbar. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jamal den Verein verlassen wird oder dass irgendein anderer Verein ihn unter diesen Voraussetzungen auch kaufen würde. Das ist ein Problem“, sagte Rummenigge.
Hoeneß sprach von „Dilemma“
Bereits Anfang November hatte Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß, auf die neurologische Dysfunktion bei dem Stürmer angesprochen, mit Zweifeln über die Zukunft des deutschen Nationalspielers reagiert. Auf die Frage, wie die Unterstützung und der Rückhalt als Verein für den Fußballer mit den wirtschaftlichen Zielen eines Millionenunternehmens zu vereinen sind, antwortete Hoeneß: „Da sind wir natürlich in einem Dilemma.“
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