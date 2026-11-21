Heimrennen für Österreichs Slalom-Damen! Das Rennen in Gurgl, das ab 10.30 Uhr (live im sportkrone.at-Liveticker) über die Bühne geht, wird von Wendy Holdener aus der Schweiz eröffnet. Als erste ÖSV-Dame geht Katharina Truppe mit Startnummer sieben ins Rennen.
Nach ihrem dritten Platz zum Auftakt der neuen Slalom-Saison in Levi möchte Truppe auch vor heimischen Publikum wieder überzeugen. Direkt nach ihr wird das nächste heiße ÖSV-Eisen ins Rennen gehen. Starnummer acht gehört nämlich Katharina Huber.
Die weiteren Startnummern der Österreicherinnen: Lisa Hörhager (24), Natalie Falch (25), Franziska Gritsch (40) und Valentina Rings-Wanner (62).
Hier die Startliste:
Liensberger und Gallhuber fehlen weiter
Topstar Katharina Liensberger fehlt auch in Gurgl. Die Vorarlbergerin stand nach ihrem schweren Trainingssturz Anfang Jänner zwar wieder auf Skiern, wann sie in den Weltcup zurückkehrt ist noch offen. Auch für Katharina Gallhuber kommt das Heimrennen nach einer Knie-Arthroskopie noch zu früh.
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