Liensberger und Gallhuber fehlen weiter

Topstar Katharina Liensberger fehlt auch in Gurgl. Die Vorarlbergerin stand nach ihrem schweren Trainingssturz Anfang Jänner zwar wieder auf Skiern, wann sie in den Weltcup zurückkehrt ist noch offen. Auch für Katharina Gallhuber kommt das Heimrennen nach einer Knie-Arthroskopie noch zu früh.